Путин поручил отрегулировать ситуацию с информресурсами в школах

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Информационные ресурсы в российских школах должны быть государственными. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
Путин поручил отрегулировать ситуацию с информресурсами в школах
  • РИА Новости

«Что касается информационных ресурсов. Я тоже считаю, так же, как и вы, считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами», — сказал он на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

Путин заявил о необходимости отрегулировать ситуацию, «в том числе на уровне закона».

Ранее Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.

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