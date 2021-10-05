Путин поручил отрегулировать ситуацию с информресурсами в школах

Информационные ресурсы в российских школах должны быть государственными. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Что касается информационных ресурсов. Я тоже считаю, так же, как и вы, считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами», — сказал он на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

Путин заявил о необходимости отрегулировать ситуацию, «в том числе на уровне закона».

Ранее Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях.