Путин поддержал идею о советниках директоров школ по воспитанию
- РИА Новости
«Люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», — приводит слова Путина РИА Новости.
Президент выразил надежду, что советники по воспитанию появятся в каждой школе России.
В Федеральном институте оценки качества образования высказались о нагрузках в школе.