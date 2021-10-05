Путин поддержал идею о советниках директоров школ по воспитанию

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. С таким заявлением он выступил на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

«Люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент выразил надежду, что советники по воспитанию появятся в каждой школе России.

В Федеральном институте оценки качества образования высказались о нагрузках в школе.