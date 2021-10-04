В Федеральном институте оценки качества образования высказались о нагрузках в школе

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Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко высказался о нагрузках в школе.
В Федеральном институте оценки качества образования высказались о нагрузках в школе
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил важность правильного распределения нагрузок.

«Учителя разные, но ребёнок один, и он должен получить хорошее образование, и ему должны быть созданы условия для того, чтобы он дальше в жизнь вышел, понимая, куда он идёт, в каком направлении и что он может сделать», — сказал Станченко.

По его словам, вопрос нагрузок благополучно разрешается в тех образовательных учреждениях, где есть слаженный педагогический коллектив.

«Если ребёнок воспринимается как объект для создания условий для развития, нужно смотреть, какие у ребёнка интересы, какие у него склонности, в каком предмете он более заинтересован, продвинут, и, может быть, здесь ему давать побольше, а другие предметы, может быть, давать на уровне какого-то необходимого обязательного минимума», — добавил эксперт.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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