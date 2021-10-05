В ОП прошёл круглый стол «Роль учительства и учителя в России»

В Общественной палате (ОП) состоялся круглый стол «Роль учительства и учителя в России».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участниками встречи стали представители федеральных органов исполнительной власти, специалисты образовательных организаций, представители научного сообщества и СО НКО.

«Так сложилось, что учителя — это те люди, которые есть в жизни каждого человека. Эта профессия сегодня включает в себя многое: наши педагоги являются и психологами, и управленцами, и руководителями проектов, и теми, кто проводит первоклассные ивенты, что, конечно, говорит о том, что сейчас проходит новый этап в развитии и преобразовании профессии как таковой и в подготовке педагогических кадров», — заявила член ОП, директор АНО АСТИК Елена Родионова.

Со своей стороны, доктор педагогических наук Александр Прутченков дал практические советы «Как учителю не стать стандартным в условиях образовательного стандарта», а кандидат исторических наук, доцент, почётный архивист России, заместитель начальника департамента управления президента по общественным проектам Елена Малышева рассказала об особой российской традиции в образе и личности педагога.

Ранее заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала о подарках ко Дню учителя.

Со своей стороны, соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.