Песков сообщил, что массовый сбой соцсетей не повлиял на работу Кремля

Массовый сбой в работе соцсетей не повлиял на функционирование Кремля, его сотрудники используют спецсвязь для решения рабочих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что работа сайта президента была обеспечена, он работал без сбоев.

Ранее в Facebook рассказали о причинах масштабного сбоя.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.