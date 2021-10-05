Песков сообщил, что массовый сбой соцсетей не повлиял на работу Кремля
- РИА Новости
«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что работа сайта президента была обеспечена, он работал без сбоев.
Ранее в Facebook рассказали о причинах масштабного сбоя.
Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.