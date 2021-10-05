Глава Интерпола в России покинул должность по собственному желанию
Начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук покинул занимаемую должность по собственному желанию.
- ©МВД РФ
«Пресс-центр МВД России подтверждает ранее опубликованную информацию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра министерства.
Ранее Прокопчук отмечал переход большей части киберпреступников на аутсорсинг.
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