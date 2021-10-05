Шойгу сообщил об освобождении от должности замглавы Минобороны

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в связи с переходом на работу в Госдуму от должности замглавы оборонного ведомства освобождён генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы», — приводит РИА Новости его слова на селекторном совещании.

Шойгу отметил, что также уволен с военной службы «адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом».

Ранее стало известно, что глава Минобороны подал заявление в ЦИК об отказе от мандата депутата Госдумы VIII созыва.