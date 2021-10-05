СК просит продлить арест устроившему стрельбу в казанской гимназии
- РИА Новости
«Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Софинской.
Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург.
В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых.