СК просит продлить арест устроившему стрельбу в казанской гимназии

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Следствие просит до следующего года оставить под арестом Ильназа Галявиева, который обвиняется в стрельбе в казанской гимназии №175. Суд рассмотрит ходатайство 7 октября.
СК просит продлить арест устроившему стрельбу в казанской гимназии
  • РИА Новости

«Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Софинской.

Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург.

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых.

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