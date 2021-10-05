В России проведено более 194 млн исследований на коронавирус

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В России с начала пандемии проведено более 194 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России проведено более 194 млн исследований на коронавирус
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 194 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что за сутки в России сделали 344 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

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