В России проведено более 194 млн исследований на коронавирус
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«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 194 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Отмечается, что за сутки в России сделали 344 тыс. тестов на COVID-19.
Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.