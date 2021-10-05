В Союзе отцов России оценили важность нового праздника — Дня отца

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Исполнительный директор Союза отцов России Юрий Соленов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о важности нового праздника — Дня отца, который учредил в России президент Владимир Путин.
В Союзе отцов России оценили важность нового праздника — Дня отца
  • © Lilian Henglein & David Steets/ Legion Media

«День отца даёт понять, что мужчины, отцы, реализовывая свой мужской потенциал через отцовство, делают акценты на сохранении традиционных и природосообразных семейных ценностей. Когда делается акцент на семье, народе, на том, чтобы более тесные связи формировались внутри семьи, формируется более безопасная среда для каждого члена семьи, чтобы реализовать его потенциал», — отметил Соленов.

По его словам, к признанию праздника в стране шли с 2014 года.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин учредил День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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