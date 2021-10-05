Следователь рассказал подробности расследования дела Мавриди

Основная часть следственных действий в рамках трёх уголовных дел в отношении Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, завершена. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области.

«Все три уголовных дела — об убийстве, о похищении, вымогательстве и побеге — объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены», — приводит РИА Новости слова замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслана Юсупова.

По его словам, в ближайшее время следователи предъявят всем фигурантам обвинение в окончательной редакции.

Вечером 13 сентября в МВД заявили, что в московском районе Митино на Дубравной улице правоохранительные органы задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в Истре.