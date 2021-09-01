Врио начальника ИВС в Истре предъявили обвинение по делу о побеге заключённых

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Врио начальника ИВС Истры предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега пятерых заключённых, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Врио начальника ИВС в Истре предъявили обвинение по делу о побеге заключённых
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России), приведшем к побегу пятерых человек из-под стражи», — говорится в сообщении.

По информации следствия, врио начальника ИВС отдал распоряжение поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру.

Таким образом, у них появилась возможность общаться, вырабатывая позицию своей защиты с целью осложнить ход расследования, а также разработать план побега из изолятора.

«Также в данную камеру незаконно был перемещён Александр Мавриди. Кроме этого, обвиняемый допустил оставление в открытом виде так называемых кормушек — дверей камер для передачи продуктов питания», — уточнили в СК.

Сотрудник ИВС полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Пятеро заключённых сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Найдены четверо из пяти сбежавших.

На врио начальника ИВС в Истре после побега заключённых заведено уголовное дело.

МВД России увеличило сумму вознаграждения за помощь в розыске сбежавшего Александра Мавриди, теперь награда составляет 1,5 млн рублей.

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