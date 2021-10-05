Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов

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Правительство России готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об это говорится в статье спикера, размещённой в «Российской газете.

«В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», — сообщила Матвиенко.

По её словам, пилотный проект планируется запустить в шести регионах.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.

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