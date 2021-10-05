Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов

Правительство России готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Об это говорится в статье спикера, размещённой в «Российской газете.

«В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», — сообщила Матвиенко.

По её словам, пилотный проект планируется запустить в шести регионах.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в пяти регионах России в качестве эксперимента планируется установить новый порядок оплаты труда педагогов.