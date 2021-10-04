Терапевт Прокин перечислил правила здорового образа жизни

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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Павел Прокин рассказал, что при соблюдении здорового образа жизни необходимо соблюдать умеренность в физических нагрузках и питании.
Терапевт Прокин перечислил правила здорового образа жизни
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По мнению специалиста, потребление сахара лучше ограничить из-за риска развития сахарного диабета 2-го типа, а также нужно снизить количество копчёностей в рационе из-за риска онкозаболеваний кишечника. Кроме того, лучше пореже есть поваренную соль, так как её употребление в пищу в большом количестве может вызвать гипертоническую болезнь и повышенную кислотность желудочного сока. Эксперт рекомендует снизить животные жиры в рационе из-за риска развития атеросклероза.

Примерно так же дела обстоят и со спортом.

«Нужно учитывать свои возможности, следовать советам врачей и инструкторов по физкультуре, чтобы избежать травм (растяжения и разрывы сухожилий и мышц), декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний или сосудистых катастроф (инфаркты, инсульты)», — отмечает Прокин.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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