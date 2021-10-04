В пермском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в вузе

В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в вузе.

Об этом сообщает properm.ru.

Так, два пациента находятся в больницах Перми. Один из них в удовлетворительном состоянии. Состояние второго — устроившего стрельбу Тимура Бекмансурова — оценивается как стабильно тяжёлое.

Ещё семь человек госпитализированы в стационары Москвы. Один в стабильно тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Утром 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

В результате ЧП погибли шесть человек. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.

Как ранее передавало ИА «Удмуртия», для охраны образовательных учреждений Удмуртии выделят 287 млн рублей.