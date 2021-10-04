Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина с Зеленским

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Президент России Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предпосылок для переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина с Зеленским
  • Reuters

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин никогда не отвергал возможности такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов её провести.

«Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным тет-а-тет может дать «неожиданный результат».

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