Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина с Зеленским
- Reuters
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет», — сказал Песков журналистам.
По его словам, Путин никогда не отвергал возможности такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов её провести.
«Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали», — отметил он.
Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным тет-а-тет может дать «неожиданный результат».