В Башкирии вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

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В Башкирии вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса.
В Башкирии вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
  • © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Ситуация с коронавирусом очень сильно осложняется», — заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании с правительством.

В частности, с 4 октября музеи, театры и кинотеатры, а также спортивные мероприятия можно посещать при наличии сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесённом COVID-19.

«С 12 октября такие же документы нужно предъявлять при посещении торговых центров... а также в междугородних автобусах и пригородных поездах», — сказал Хабиров.

С 18 октября сертификат от вакцинации или справку начнут требовать при посещении салонов красоты, соляриев, саун, массажных и спа-салонов.

Ранее Newinform сообщал, что в России за сутки зарегистрировали 25 781 случай COVID-19.

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