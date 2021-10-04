В Башкирии вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Башкирии вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Ситуация с коронавирусом очень сильно осложняется», — заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании с правительством.

В частности, с 4 октября музеи, театры и кинотеатры, а также спортивные мероприятия можно посещать при наличии сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесённом COVID-19.

«С 12 октября такие же документы нужно предъявлять при посещении торговых центров... а также в междугородних автобусах и пригородных поездах», — сказал Хабиров.

С 18 октября сертификат от вакцинации или справку начнут требовать при посещении салонов красоты, соляриев, саун, массажных и спа-салонов.

Ранее Newinform сообщал, что в России за сутки зарегистрировали 25 781 случай COVID-19.