Родители школьников рассказали, что планируют дарить преподавателям на День учителя

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Александра Самсоненко
Цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей с чаем или кофе планируют подарить родители преподавателям на День учителя.
Родители школьников рассказали, что планируют дарить преподавателям на День учителя
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Так, 43% родителей в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отметили, что планируют дарить от класса букет цветов. На втором месте среди планируемых подарков — сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).

6% опрошенных планируют дарить классным руководителям деньги, 2% — технику для работы (к примеру, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки.

Согласно опросу, подарок для классного руководителя на профессиональный праздник родительским коллективам обойдётся в среднем в 3,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным исследованием 2018 года средняя цена подарка на День учителя за два года выросла на 20%.

В опросе в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, приняли участие 3 тыс. родителей школьников из всех округов страны.

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