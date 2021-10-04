В медкластере «Сколково» планируют открыть Центр хронических болезней

В медицинском кластере «Сколково» в 2023 году планируют разместить Центр хронических болезней, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Бочкарёв, проект израильской клиники «Хадасса» продолжает развиваться.

«В августе этого года здесь открылся второй, терапевтический корпус клиники, уже создаётся проект следующего здания — Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года», — сказал он.

По словам заммэра, корпус площадью около 14 тыс. кв. метров сможет принимать до 16,5 тыс. пациентов в год. Будут работать дневной и круглосуточный стационары, отделение общей реабилитации, отделение для детей с орфанными заболеваниями.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.