Аэропорт Симферополя обслужил рекордные 6 млн человек с начала года

Короткая ссылка
Пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя в 6 млн человек.
Аэропорт Симферополя обслужил рекордные 6 млн человек с начала года
  • © new.sipaero.ru

Об этом сообщает «Крыминформ».

Уточняется, что юбилейный пассажир прилетел в аэропорт в понедельник, 4 октября, рейсом авиакомпании «Россия» из Сочи.

Возле нового терминала крымского аэропорта самолёт встретили водяной аркой.

«Мы рады чествовать шестимиллионного пассажира. Этот показатель (впервые. — RT) достигнут за всю 85-летнюю историю аэропорта Симферополь. В этом году в летний период мы работали по 64 региональным направлениям и обладали самой большой региональной маршрутной сетью», — рассказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Ранее progorod43 передавал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить