Аэропорт Симферополя обслужил рекордные 6 млн человек с начала года

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя в 6 млн человек.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Уточняется, что юбилейный пассажир прилетел в аэропорт в понедельник, 4 октября, рейсом авиакомпании «Россия» из Сочи.

Возле нового терминала крымского аэропорта самолёт встретили водяной аркой.

«Мы рады чествовать шестимиллионного пассажира. Этот показатель (впервые. — RT) достигнут за всю 85-летнюю историю аэропорта Симферополь. В этом году в летний период мы работали по 64 региональным направлениям и обладали самой большой региональной маршрутной сетью», — рассказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Ранее progorod43 передавал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.