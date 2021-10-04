Офтальмолог Нефёдова рассказала, как снизить риск развития близорукости у детей

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Детский офтальмолог «СМ-Клиника. Дети» Татьяна Нефёдова рассказала, как снизить риск развития близорукости, которая может появиться вследствие использования гаджетов детьми.
Офтальмолог Нефёдова рассказала, как снизить риск развития близорукости у детей
  • © Игорь Маслов
  • РИА Новости

По данным ВОЗ, миопия, или близорукость, — это самое распространённое нарушение рефракции.

Чтобы минимизировать вред, который наносит зрению постоянная фокусировка на экране смартфона или компьютера, врачи рекомендуют придерживаться простых правил, рассказала Нефёдова в беседе с радио Sputnik

«Я советую делать перерывы (во время работы со смартфоном. — RT), потому что вредна статическая нагрузка, когда мы долго, не отрываясь, смотрим в экран», — уточнила специалист.

Также важно соблюдать режим сна и бодрствования, работы и отдыха, активных игр в помещении и на улице, добавила врач.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.

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