В Челябинской области откроют ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

В Челябинской области откроют ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 5 октября в Городской больнице №1 города Коркино откроется госпитальная база на 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

В настоящее время госпиталь готовят к работе. Его оснащают необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами.

«Квалифицированный медицинский персонал готов к приёму и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», — добавили в ведомстве.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в беседе с ФАН, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.