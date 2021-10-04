В Челябинской области откроют ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19

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В Челябинской области откроют ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.
В Челябинской области откроют ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«С 5 октября в Городской больнице №1 города Коркино откроется госпитальная база на 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

В настоящее время госпиталь готовят к работе. Его оснащают необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами.

«Квалифицированный медицинский персонал готов к приёму и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», — добавили в ведомстве.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в беседе с ФАН, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

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