Защита обжаловала арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене
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«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее», — сказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
29 сентября суд в Москве арестовал на два месяца Сачкова, подозреваемого в госизмене.
Сотрудники Group-IB выразили уверенность в невиновности своего руководителя.
В Кремле заявляли, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идёт о госизмене.