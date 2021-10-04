Защита обжаловала арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в государственной измене, обжаловала это решение, передаёт ТАСС.

«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее», — сказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

29 сентября суд в Москве арестовал на два месяца Сачкова, подозреваемого в госизмене.

Сотрудники Group-IB выразили уверенность в невиновности своего руководителя.

В Кремле заявляли, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идёт о госизмене.