Защита обжаловала арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

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Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в государственной измене, обжаловала это решение, передаёт ТАСС.
Защита обжаловала арест основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее», — сказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

29 сентября суд в Москве арестовал на два месяца Сачкова, подозреваемого в госизмене.

Сотрудники Group-IB выразили уверенность в невиновности своего руководителя.

В Кремле заявляли, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идёт о госизмене.

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