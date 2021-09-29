В Group-IB прокомментировали арест основателя компании Ильи Сачкова

Сотрудники Group-IB уверены в невиновности своего руководителя Ильи Сачкова, говорится в заявлении компании.

В пресс-службе сообщили, что юристы изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы.

«Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует в связи проведением процессуальных действий», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что второй основатель компании Дмитрий Волков возьмёт на себя руководство на ближайшее время, все подразделения работают в штатном режиме.

Ранее в Кремле заявили, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату, речь идёт о госизмене.

29 сентября суд в Москве арестовал на два месяца Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что правоохранители должны дать разъяснения.