С начала года ОМОН изъял более 200 тысяч боеприпасов

Бойцы ОМОНа Росгвардии изъяли с начала года более 200 тыс. боеприпасов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Отмечается, что «только с начала 2021 года в ходе выполнения различных задач сотрудники ОМОНа передали в органы внутренних дел свыше 7,5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений, изъяли более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 200 тыс. боеприпасов, порядка 1,5 тыс. кг взрывчатых веществ, около 200 кг наркотических средств».

В ведомстве сообщили, что «сотрудниками инженерно-технических подразделений ОМОНа Росгвардии обезврежены сотни взрывоопасных предметов, в том числе боеприпасов времён Великой Отечественной войны».

Также в Росгвардии рассказали, что за проявленные мужество и героизм 31 сотрудник ОМОНа удостоен высокого звания Героя России, 26 из них посмертно.

Ранее сообщалось, что сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд, найденный местным жителем в лесном массиве у деревни Иртышатские Юрты Тобольского района.