Сапёры обезвредили снаряд, найденный в Тобольском районе Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Тюменской области.
Получив данные о подозрительном предмете, на место прибыли представители группы разминирования. Они идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 122 мм со следами сильной коррозии.
С соблюдением мер безопасности снаряд обезвредили на месте.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны.