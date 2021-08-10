Сапёры обезвредили снаряд, найденный в Тобольском районе Тюменской области

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд, найденный местным жителем в лесном массиве у деревни Иртышатские Юрты Тобольского района.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Тюменской области.

Получив данные о подозрительном предмете, на место прибыли представители группы разминирования. Они идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 122 мм со следами сильной коррозии.

С соблюдением мер безопасности снаряд обезвредили на месте.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны.