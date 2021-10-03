Самолёт Санкт-Петербург — Ош вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира

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Пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в киргизский Ош, вынужденно приземлился в аэропорту Казани после того, как пассажиру стало плохо, его госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Самолёт Санкт-Петербург — Ош вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В 02:37 мск борт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия пассажира. Пассажира госпитализировали в больницу города Казань», — сказали агентству.

В 04:28 мск самолёт продолжил движение по маршруту.

29 сентября самолёт «Уральских авиалиний» рейса U6 651 выполнил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

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