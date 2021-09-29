Самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
«Самолёт, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва — Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки», — говорится в заявлении.
Бортпроводники оказали первую медицинскую помощь. В Нижнем Новгороде женщину ожидала машина скорой помощи.
Самолёт продолжил полёт и приземлился в аэропорту Барнаула.
Ранее сообщалось об экстренной посадке самолёта AZUR air рейса ZF347 в Краснодаре после удара молнии.