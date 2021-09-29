Самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Самолёт «Уральских авиалиний» рейса U6 651 выполнил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Самолёт из Москвы совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Самолёт, выполнявший рейс U6 651 по маршруту Москва — Барнаул, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки», — говорится в заявлении.

Бортпроводники оказали первую медицинскую помощь. В Нижнем Новгороде женщину ожидала машина скорой помощи.

Самолёт продолжил полёт и приземлился в аэропорту Барнаула.

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолёта AZUR air рейса ZF347 в Краснодаре после удара молнии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить