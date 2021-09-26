Самолёт Azur Air приземлился в Краснодаре после удара молнии

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Борт Azur Air рейса ZF347 совершил экстренную посадку в Краснодаре после удара в самолёт молнии.

Об этом сообщает портал Е1.RU.

Рейсовый борт должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в Сочи, однако из-за грозы аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолёты. В итоге борт вынужден был отправиться на второй круг, и в него попала молния.

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка», — рассказал один из пассажиров самолёта.

После инцидента борт начал набирать высоту и совершил благополучную посадку в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае. К его поискам были привлечёны вертолёт и спасатели.

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