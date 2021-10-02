Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с поездом в Пензенской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с поездом в Пензенской области
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«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, в результате ДТП было повреждено железнодорожное полотно на протяжённости не менее 800 метров. 

В ночь на 2 октября в Лунинском районе Пензенской области пассажирский поезд врезался в грузовик, три вагона сошли с рельсов. Сообщалось, что пострадавших нет. Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и поезда.

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