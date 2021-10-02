Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и поезда под Пензой

Короткая ссылка
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области.
Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и поезда под Пензой
  • РИА Новости

«По поручению приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша по факту транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

Там также рассказали, что в результате ДТП повреждены участок железнодорожного полотна протяжённостью около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа.

В ночь на 2 октября в Лунинском районе Пензенской области пассажирский поезд врезался в грузовик, три вагона сошли с рельсов. О пострадавших не сообщается.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил как можно скорее устранить последствия аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить