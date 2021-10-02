Прокуратура начала проверку после столкновения грузовика и поезда под Пензой
- РИА Новости
«По поручению приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша по факту транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.
Там также рассказали, что в результате ДТП повреждены участок железнодорожного полотна протяжённостью около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа.
В ночь на 2 октября в Лунинском районе Пензенской области пассажирский поезд врезался в грузовик, три вагона сошли с рельсов. О пострадавших не сообщается.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил как можно скорее устранить последствия аварии.