Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области

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Пассажирский поезд въехал в автомобиль «Камаз» на территории Лунинского района Пензенской области, никто не пострадал.
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Пензенской области
  • © МЧС России по Пензенской области

«В 04:28 в Лунинском районе Пензенской области произошло столкновение пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и автомобиля «КамАЗ». В результате произошел сход с рельсов трех вагонов», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.

В ведомстве отметили, что в поезде находилось 326 человек. Они перемещены на станцию Лунино.

Как сообщает ТАСС, На место ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка, ожидается задержка пассажирских поездов на участке.

Также на место ЧП выехал губернатор региона Олег Мельниченко.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грузовик сорвался с эстакады.

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