Глава Пензенской области поручил быстро устранить последствия ДТП с поездом и грузовиком

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил как можно скорее устранить последствия аварии с участием поезда и грузовика на перегоне Лунино — Гольцовка, где три вагона сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом.