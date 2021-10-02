Глава Пензенской области поручил быстро устранить последствия ДТП с поездом и грузовиком
Глава региона выехал на место ДТП и поручил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву и главе администрации района лично держать ситуацию на контроле и координировать работу задействованных ведомств.
«Необходимо оказать помощь железнодорожникам в устранении последствий ДТП и в самые короткие сроки возобновить движение поездов», — цитирует Мельниченко пресс-служба правительства.
В ночь на 2 октября в Лунинском районе Пензенской области пассажирский поезд врезался в грузовик, три вагона сошли с рельсов. О пострадавших не сообщается.