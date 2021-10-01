Самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

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Самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся при буксировке с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани, есть повреждения крыла.
Самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самол`та допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съёмный элемент законцовки крыла)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что специалисты компании направлены в Астрахань для оценки повреждения.

В мае самолёт, направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлёт из-за срабатывания системы оповещения о столкновении.

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