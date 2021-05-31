В Екатеринбурге самолёт вынужденно прервал взлёт

Самолёт, направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлёт из-за срабатывания системы оповещения о столкновении. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«30 мая воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Екатеринбург — Сочи во время разгона прервало взлёт по причине срабатывания системы оповещения о столкновении», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, на борту находились 124 пассажира, из них 30 детей.

Пострадавших и повреждений воздушного судна нет.

Ранее сообщалось, что следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолёт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.