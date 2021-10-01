В сервисе «Работа.ру» перечислили высокооплачиваемые должности для предпенсионеров

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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков перечислил высокооплачиваемые должности для предпенсионеров.
В сервисе «Работа.ру» перечислили высокооплачиваемые должности для предпенсионеров
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Высокий доход доступен оператору по добыче нефти и газа с зарплатой в 170 — 175 тыс. рублей. От соискателя требуют образование не ниже среднего, стаж работы от года, квалификацию пятого разряда и обладание рядом профессиональных навыков», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

От 140 тыс. рублей в месяц работодатели предлагают опытным сварщикам на строительном заводе в Санкт-Петербурге, а до 145 тыс. может зарабатывать машинист паровой и парафинированной установки в Новом Уренгое.

Домработницам в Москве готовы платить 120 тыс. рублей в месяц.

«Обязательным требованием к соискателям является опыт работы в аналогичной должности в семьях не менее двух лет», —добавил Ветерков.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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