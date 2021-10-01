Агроном рассказала о преимуществах молотого кофе

Агроном Елизавета Тихонова рассказала о преимуществах молотого кофе.

«Выбирать стоит только хороший кофе. Лучше всего пить молотый кофе. Никакой растворимый кофе не сравнится по эффекту с молотым. Кофе — это сгусток жизни, это будущее растение. В зерно вложено всё самое лучшее», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, питательные вещества и витамины сохраняются даже при обжарке зёрен.

Как считает Тихонова, в день можно пить не более трёх чашек напитка. Тем, кому противопоказан кофеин, она советует обратить внимание на аналоги.

«Цикорий является аналогом кофе, но эти напитки не равноценны, хоть он и содержит большое количество полезных веществ. Если человеку хочется взбодриться, то стоит отдать предпочтение индийскому муссонному кофе, который долго выдерживается под дождём. Из зерна вымывается кофеин, вкус напитка не такой крепкий», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина в Международный день кофе, который отмечают 1 октября, рассказала в беседе с телеканалом «360», какое количество напитка можно выпивать ежедневно без последствий для здоровья.