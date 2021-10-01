Офтальмолог Куренков назвал способ повысить работоспособность в осенний период

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, как избежать чрезмерной утомляемости в осенний период.

Слабое освещение дома или в офисе заставляет мозг работать с повышенной нагрузкой, а это, в свою очередь, может приводить к сильному переутомлению, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Глаз — это камера, она воспринимает ровно то, что можно воспринять при текущем освещении, но дальше идёт мозговая деятельность. Насколько трудно нам будет воспринимать плохо освещённый предмет, с которым мы работаем, настолько быстрее будет утомляться наш мозг. Например, читать в темноте не стоит, поскольку это более утомительно для мозга», — объяснил Куренков.

Контролируя уровень освещения дома и на работе, можно избежать переутомления, констатировал специалист.

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