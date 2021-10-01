Мантуров сообщил о достаточном количестве вакцин от гриппа в российских регионах

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские регионы обеспечены вакцинами от гриппа, проблем с поставками препаратов нет.
Мантуров сообщил о достаточном количестве вакцин от гриппа в российских регионах
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«(Вакцин. — RT) от гриппа точно достаточно. Тем более что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше», — приводит ТАСС его слова.

Мантуров заявил, что проблем с поставками вакцин от гриппа в регионы не прогнозируется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказала о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране.

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