Мантуров сообщил о достаточном количестве вакцин от гриппа в российских регионах

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские регионы обеспечены вакцинами от гриппа, проблем с поставками препаратов нет.

«(Вакцин. — RT) от гриппа точно достаточно. Тем более что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше», — приводит ТАСС его слова.

Мантуров заявил, что проблем с поставками вакцин от гриппа в регионы не прогнозируется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказала о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране.