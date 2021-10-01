Карьерный консультант Валинурова рассказала, как добиться повышения зарплаты

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Хедхантер и карьерный консультант Ильгиза Валинурова описала стратегию поведения с работодателем, результатом которой может стать повышение заработной платы.
Карьерный консультант Валинурова рассказала, как добиться повышения зарплаты
  • Reuters

В беседе с ФАН она рассказала, что повышения зарплаты не нужно просить, напротив, нужно предложить работодателю экономически выгодный проект.

«Если вы говорите: «Я работаю в компании уже пять лет, мне зарплату не повышают, давайте повысим», то это звучит не очень убедительно. А если вы скажете: «Я работаю в компании уже пять лет, готов заниматься новыми задачами, проектами и взять на себя больше обязанностей, давайте повысим мне окладную часть на 20%», то это будет звучать для работодателя понятно», — объясняет Валинурова.

Как ранее сообщали «Известия», опрос выявил мнение россиян о зарплатах специалистов разных профессий.

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