Карьерный консультант Валинурова рассказала, как добиться повышения зарплаты

Хедхантер и карьерный консультант Ильгиза Валинурова описала стратегию поведения с работодателем, результатом которой может стать повышение заработной платы.

В беседе с ФАН она рассказала, что повышения зарплаты не нужно просить, напротив, нужно предложить работодателю экономически выгодный проект.

«Если вы говорите: «Я работаю в компании уже пять лет, мне зарплату не повышают, давайте повысим», то это звучит не очень убедительно. А если вы скажете: «Я работаю в компании уже пять лет, готов заниматься новыми задачами, проектами и взять на себя больше обязанностей, давайте повысим мне окладную часть на 20%», то это будет звучать для работодателя понятно», — объясняет Валинурова.

Как ранее сообщали «Известия», опрос выявил мнение россиян о зарплатах специалистов разных профессий.