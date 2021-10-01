Суд арестовал устроившего стрельбу в Вологодской области

Жителя Грязовецкого района Вологодской области арестовали на два месяца по подозрению в убийстве и покушении на двойное убийство. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

РИА Новости

«Грязовецкий районный суд Вологодской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего Андрея Тарасова», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения сроком на 1 месяц 30 суток — по 27 ноября 2021 года включительно. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Вологодской области мужчину, устроившего стрельбу. 28 сентября в Вологодской области неизвестный с ружьём застрелил одного человека, ранил второго и скрылся с места преступления.