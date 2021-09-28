В Вологодской области ищут открывшего стрельбу из ружья мужчину

В Вологодской области неизвестный с ружьём застрелил одного человека, ранил второго и скрылся с места преступления. В посёлок Вохтога выдвинулся отряд Росгвардии для задержания злоумышленника.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

«Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии выдвинулся в посёлок Вохтога Вологодской области для задержания мужчины с ружьём, ранее застрелившего одного человека и ранившего второго. Преступник скрылся с места преступления», — сказали агентству.

В начале сентября жителю Старого Оскола, который устроил стрельбу на парковке, в результате чего погиб один человек, предъявили обвинение. Он частично признал вину.