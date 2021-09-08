Открывшему стрельбу на парковке в Старом Осколе мужчине предъявлены обвинения
- РИА Новости
36-летний мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство двух человек.
«Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются личности обвиняемого и потерпевших», — сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошёл ночью 7 сентября в Старом Осколе. На парковке между обвиняемым и двумя прохожими возник словесный конфликт, после чего мужчина достал из машины ружьё и открыл стрельбу.
Один человек скончался от ранения на месте, второй получил ранение в плечо.