Открывшему стрельбу на парковке в Старом Осколе мужчине предъявлены обвинения

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Жителю Старого Оскола, который устроил стрельбу на парковке, в результате чего погиб один человек, предъявили обвинение. Он частично признал вину, сообщили в Следственном комитете.
Открывшему стрельбу на парковке в Старом Осколе мужчине предъявлены обвинения
  • РИА Новости

36-летний мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство двух человек.

«Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются личности обвиняемого и потерпевших», — сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошёл ночью 7 сентября в Старом Осколе. На парковке между обвиняемым и двумя прохожими возник словесный конфликт, после чего мужчина достал из машины ружьё и открыл стрельбу.

Один человек скончался от ранения на месте, второй получил ранение в плечо.

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