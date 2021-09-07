СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Старом Осколе, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

По версии следствия, на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола между 36-летним местным жителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник конфликт.

«В разгар конфликта подозреваемый достал из припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего ему, охотничье ружьё, произвёл выстрелы, в результате которых один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

С места происшествия подозреваемый скрылся, но спустя несколько часов был задержан.

Ранее житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры, в результате чего пострадали пять человек.