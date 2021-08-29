Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна квартиры

Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры, пострадали пять человек, сообщили в Следственном комитете.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвёл беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — сообщили в ведомстве.

Два человека доставлены в больницу. Подозреваемый задержан.

В июле следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции.