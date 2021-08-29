Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна квартиры
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- РИА Новости
«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвёл беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — сообщили в ведомстве.
Два человека доставлены в больницу. Подозреваемый задержан.
В июле следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции.