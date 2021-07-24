В Ленобласти возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских мужчины
- РИА Новости
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»)», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории в Ленинградской области.