В Ленобласти возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских мужчины

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Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Ленобласти возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских мужчины
  • РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»)», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории в Ленинградской области. 

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