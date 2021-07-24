Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ленинградской области

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Мужчина открыл стрельбу по полицейским при ликвидации нарколаборатории в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ленинградской области
  • РИА Новости

«В Ленобласти полиция ликвидировала нарколабораторию. Во время операции наркоторговец открыл по полицейским стрельбу», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что нарколаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в сарае на садовом участке.

«Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», — добавили в пресс-службе.

Сотруднику полиции удалось обезвредить мужчину, ранив его в ногу.

Ранее стало известно, что полицейский и гражданское лицо получили ранения в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева.

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