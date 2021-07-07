Два человека ранены в результате стрельбы в Киеве

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Полицейский и гражданское лицо получили ранения в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.
Два человека ранены в результате стрельбы в Киеве
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«В столице введена специальная полицейская операция по задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского человека», — заявил начальник городской полиции Андрей Крищенко.

По его словам, принимаются все меры, направленные на задержание злоумышленника.

Как отмечается, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по поводу конфликта в квартире. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

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