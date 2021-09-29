Полиция задержала устроившего стрельбу в Вологодской области
- РИА Новости
«Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шёл пешком по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции», — приводит ТАСС заявление регионального УМВД.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области неизвестный с ружьём застрелил одного человека, ранил второго и скрылся с места преступления.