Полиция задержала устроившего стрельбу в Вологодской области

Правоохранители задержали в Вологодской области мужчину, который 28 сентября устроил стрельбу.

«Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шёл пешком по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции», — приводит ТАСС заявление регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области неизвестный с ружьём застрелил одного человека, ранил второго и скрылся с места преступления.