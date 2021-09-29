Полиция задержала устроившего стрельбу в Вологодской области

Короткая ссылка
Правоохранители задержали в Вологодской области мужчину, который 28 сентября устроил стрельбу.
Полиция задержала устроившего стрельбу в Вологодской области
  • РИА Новости

«Сегодня около 14:40 мск сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Вохтоге, его поиски не прекращались со вчера. Он шёл пешком по одной из дорог. Сейчас его везут в Грязовецкий отдел полиции», — приводит ТАСС заявление регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области неизвестный с ружьём застрелил одного человека, ранил второго и скрылся с места преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить