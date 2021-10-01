В Тверской области COVID-19 выявили ещё у 237 человек за сутки

Оперштаб опубликовал обновлённую статистику по коронавирусу в Тверской области, согласно которой за минувшие сутки в регионе COVID-19 подтверждён ещё у 237 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Девять пациентов за сутки выздоровели, восемь человек скончались.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтверждён у 66 943 жителей региона. 59 111 вылечились, 1646 скончались.

В Оренбургской области за сутки выявили 359 случаев инфицирования. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба. Победили заболевание 364 человека, 19 — умерли.

С начала пандемии число подтверждённых случаев достигло 77 726. Выздоровели 66 139 человек. Летальных исходов с начала пандемии — 1974.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.